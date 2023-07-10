Назван неожиданный недостаток автомобилей Tesla

Insider: стоимость страхования автомобилей Tesla назвали самой высокой на рынке

Электромобили Tesla отличаются самой высокой стоимостью страховки. Об этом сообщает Insider.

По словам специалистов медиа, самый доступный страховой договор в отношении автомобиля Tesla в США обойдется в 2503 доллара, или около 230 тысяч рублей. При этом средняя стоимость страховки на американском рынке составляет 1682 доллара, или около 150 тысяч рублей.

Журналисты назвали высокую стоимость страховки неожиданным недостатком электромобилей корпорации Илона Маска. Это связали с тем, что автомобили бренды собраны из дорогих материалов и с применением высокоточных технологий. В этой связи ремонт электрокара требует участия мастера и наличия дорогих запчастей.

В материале говорится, что более премиальные электрокары американского бренда обходятся еще дороже. Так, страховка на Model X может стоить 3759 долларов, Model S — 4318 долларов.

Авторы напомнили, что в 2019 году глава Tesla Илон Маск жаловался, что страховые взносы на автомобили бренды «необоснованно высоки» — тогда же Tesla запустила собственный сервис страхования. Однако компания предоставляет свои услуги лишь в 12 американских штатах.

В начале мае журналисты «Ведомостей» сообщили, что в 2023 году средняя цена КАСКО на автомобили Tesla в России увеличилась в несколько раз. Если ранее средняя стоимость страховки составляла 100 тысяч рублей, то к середине года она выросла до 500-800 тысяч.