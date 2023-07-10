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10:33, 10 июля 2023Спорт

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по поводу турнира в России

УАФ осудила «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» за участием в турнире в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в международном товарищеском турнире Кубок «PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. Организация выступила с заявлением по поводу соревнований на своем официальном сайте.

«УАФ неоднократно обращалась в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе — на территории России», — говорится в заявлении.

8 июля киевское «Динамо» осудило турецкий «Фенербахче» за участие в «Кубке PARI Премьер». Там отметили, что ничто не может оправдать этот шаг, и назвали решение команды приехать в Россию позорным.

«Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире принимают участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

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    Алексей Гусев
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