Российские ракетоносцы Ту-160 провели 12-часовой полет

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет и приземлились в Воркуте

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в ходе летно-тактических учений. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, в Республике Коми», — говорится в сообщении.

Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования и выполнили две дозаправки в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. За время выполнения полетного задания ракетоносцы преодолели около 9000 километров, а продолжительность полета составила более 12 часов. В ходе выполнения поставленных задач летный состав отработал полеты на боевое применение авиационных средств поражения по заданным учебным целям в условиях противодействия противовоздушной обороны условного противника, а также полеты на поисково-спасательные работы в арктическом районе.

Отмечается, что в учениях, которые проходят под руководством Героя России, командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, задействовали более десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

Генерал-лейтенант отметил, что, несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учении, которое началось 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации. «В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 — на аэродроме Советский в Республике Коми», — сказал он.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.