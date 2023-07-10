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12:49, 10 июля 2023Спорт

В ФХР сделали заявление о контракте вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

ФХР: решение об игре Федотова в КХЛ за ЦСКА будет приниматься после консультаций с IIHF

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Федерации хоккея России (ФХР) сделали заявление о контракте вернувшегося из армии игрока Ивана Федотова с ЦСКА. Оно приводится на сайте организации.

В ФХР назвали ситуацию неоднозначной и отметили необходимость детального анализа. «ФХР считает необходимым получить из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с Международной федерацией хоккея (IIHF) принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)», — говорится в сообщении.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Позднее руководство КХЛ подтвердило эту информацию. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна контрактом Федотова с ЦСКА, так как он нарушает его действующее соглашение с клубом «Филадельфия Флайерс».

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.

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    Дарья Коршунова
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