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10:11, 10 июля 2023Путешествия

В Сочи самолеты начали массово уходить на запасные аэродромы

Пресс-служба аэропорта Сочи: 17 самолетов направили на запасные аэродромы из-за непогоды

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Сочи самолеты начали массово перенаправлять на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.

Как уточнил источник, за прошедшие сутки пилоты 17 лайнеров приняли решение уйти на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

При этом сообщается, что с 2:00 по Москве аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме и уже принял 15 из 17 перенаправленных воздушных судов. «Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители аэропорта добавили, что в настоящий момент погодные условия в городе благоприятные, однако возможно изменение метеоусловий до 21:00 мск.

9 июля сильные ливни обрушились на Сочи, в городе ввели штормовое предупреждение. Например, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.

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    Марк Успенский
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