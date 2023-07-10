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16:10, 10 июля 2023Бывший СССР

Названа дата прибытия Зеленского на саммит НАТО

Bloomberg: президент Украины Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс 12 июля

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс 12 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил визит Зеленского на саммит, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Зеленский заявил, что Киев ждет от саммита оборонных пакетов для Украины и обсуждения гарантий безопасности для страны до вступления в альянс.

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