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19:29, 11 июля 2023Наука и техника

В России нарастят выпуск боевых машин пехоты на 30 процентов

«Курганмашзавод» нарастит выпуск боевых машин пехоты на 30 процентов до 2024 года

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») до 2024 года нарастит выпуск боевых машин пехоты (БМП) еще на 30 процентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на исполнительного директора завода Петра Тюкова.

«Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30 процентов больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив "Курганмашзавода", и это доказывает более чем 70-летняя история предприятия, приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным. Ценой огромной концентрации силы и воли, высокого патриотического настроя», — сказал Тюков.

В пресс-службе холдинга добавили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках работают посменно круглосуточно.

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В июне в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что спрос на БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала специальной военной операции.

В мае в «Ростехе» рассказали, что «Курганмашавод» передал Министерству обороны России новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа.

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    Даниил Иринин
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