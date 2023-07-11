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10:37, 11 июля 2023Спорт

В Минспорта объяснили финансирование сменившей гражданство дочери Тутберидзе

Минспорта: сменившие гражданство Дэвис и Смолкин получали зарплату, так как прошли отбор

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сменившая гражданство танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин получала финансирование из федерального бюджета в сезоне-2022/2023. Это подтвердили в пресс-службе министерства спорта в разговоре с РБК.

В Минспорта объяснили, что спортсмены выполнили критерии попадания в основной состав списка кандидатов сборной России, поэтому между сторонами было заключено трудовое соглашение. Сумму зарплаты, которую получали фигуристы, в организации не назвали.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. Позднее в Грузии подтвердили переход пары.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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