В МОК прокомментировали заявление Сотниковой о допинге на Олимпиаде-2014

В МОК заявили, что допингового дела в отношении фигуристки Сотниковой на ОИ-2014 не было

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на заявление российской фигуристки Аделины Сотниковой о допинговом деле на Олимпийских играх-2014 (ОИ-2014). Организацию цитирует «Матч ТВ».

«В то время не было никакого допингового дела [в отношении Сотниковой], поэтому МОК не может комментировать», — подчеркнули в организации.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» заявила, что после Олимпиады она узнала об обнаружении допинга в ее пробе. «Вспоминая 2014 год, через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — рассказала она. Позднее данный фрагмент интервью был удален с канала.

На заявления Сотниковой отреагировал Олимпийский комитет Южной Кореи. Организация намерена потребовать от МОК перепроверить допинг-тест фигуристки.

На Играх в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании, оставив с серебром кореянку Юну Ким. В активе россиянки также есть два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.