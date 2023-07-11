От МОК потребуют перепроверить допинг-тест Сотниковой с Олимпиады-2014

Южная Корея потребует от МОК перепроверить допинг-тест фигуристки Сотниковой с ОИ-2014

Олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) из-за ситуации с допинг-тестированием российской фигуристки Аделины Сотниковой на Играх-2014. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

KSOC потребует перепроверить допинг-тест Сотниковой. «Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования», — заявили в организации и добавили, что технологии тестирования улучшились, поэтому в пробах теперь можно найти то, что невозможно было обнаружить в прошлом.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» заявила, что после Олимпиады она узнала об обнаружении допинга в ее пробе. «Вспоминая 2014 год, через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — рассказала она. Позднее данный фрагмент интервью был удален с канала.

На Играх в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании, оставив с серебром кореянку Юну Ким. В активе россиянки также есть два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.