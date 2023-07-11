Польша продаст национализированную «дочку» российской компании

Польские власти продадут находящуюся под принудительным управлением «дочку» «Новатэка»

Польша инициировала продажу местной «дочки» российского «Новатэка» Novatek Green Energy, и этот процесс «уже очень продвинулся», пишет РИА Новости со ссылкой на министра развития и технологии республики Вальдемара Буду.

Весной 2022 года власти страны включили структуру «Новатэка» в санкционный список, а осенью передали ее под принудительное управление польской компании. Последний шаг российские эксперты назвали национализацией. Министр Буда пояснил, что польское законодательство пока не позволяет изъять имущество Novatek Green Energy, как и любой другой иностранной компании. Однако полученные от продажи ее активов средства польские власти не станут передавать «Новатэку» — вместо этого их заморозят.

До попадания под санкции Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ (СПГ), располагая 85-километровой газотранспортной сетью. С вводом ограничений деятельность компании была приостановлена, и потребители из нескольких десятков польских областей остались без газоснабжения. Чтобы решить эту проблему, правительство республики обязало местную компанию PSG временно использовать инфраструктуру Novatek Green Energy для продолжения поставок полякам.

В октябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон оценил действия Польши как «грабеж и бандитизм» и сообщил, что компания уже подала иски в польский и европейский суд, чтобы оспорить эти решения.

Ранее Буда сообщил, что Польша передала под внешнее управление долю российского бизнесмена Вячеслава Кантора в одном из крупнейших химических холдингов Европы Grupa Azoty. Власти приняли такое решение с целью последующего изъятия бумаг.