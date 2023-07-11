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17:29, 11 июля 2023Наука и техника

Россия в 2023 году получит сразу четыре Ту-160

Российская стратегическая авиация в 2023 году получит сразу четыре ракетоносца Ту-160

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская стратегическая авиация в 2023 году получит сразу четыре ракетоносца Ту-160. Об этом министру обороны страны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе, сообщает «Интерфакс».

Во время визита министра на предприятие ему рассказали, что Вооруженные силы России получат два новых и два модернизированных стратегических бомбардировщика. Там же отметили, что на заводе в рамках гособоронзаказа ведется производство еще двух самолетов.

В июле Минобороны России сообщило, что в ходе летно-тактического учения экипажи двух Ту-160 преодолели около 9000 километров, а продолжительность полета составила более 12 часов.

В том же месяце в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.

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    Иван Потапов
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