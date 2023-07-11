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20:11, 11 июля 2023Мир

Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты

Глава Минобороны ФРГ заявил об отказе Германии поставлять Украине крылатые ракеты
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия отказывается поставлять Украине крылатые ракеты, как это делают отдельные партнеры. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

«Мы не намерены менять нашу позицию», — отметил глава Минобороны. Он также отреагировал на критику о поставках оружия в адрес Берлина, указав, что противовоздушная оборона Украины «была бы вообще немыслима» без Германии.

Ранее в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву новые дальнобойные ракеты. Глава государства не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь.

По данным Reuters, речь идет о французских ракетах Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP) — аналоге уже применяемых Киевом британских Storm Shadow. Источник агентства рассказал, что речь идет о 50 ракетах. Украинская сторона пообещала применять новые ракеты только в пределах «международно признанных границ» Украины. Согласно Reuters, первые SCALP уже поставлены Киеву.

Дальность действия ракеты SCALP франко-британского производства оценивается в 300-500 километров.

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    Виктория Кондратьева
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