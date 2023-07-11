Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты

Глава Минобороны ФРГ заявил об отказе Германии поставлять Украине крылатые ракеты

Германия отказывается поставлять Украине крылатые ракеты, как это делают отдельные партнеры. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

«Мы не намерены менять нашу позицию», — отметил глава Минобороны. Он также отреагировал на критику о поставках оружия в адрес Берлина, указав, что противовоздушная оборона Украины «была бы вообще немыслима» без Германии.

Ранее в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву новые дальнобойные ракеты. Глава государства не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь.

По данным Reuters, речь идет о французских ракетах Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP) — аналоге уже применяемых Киевом британских Storm Shadow. Источник агентства рассказал, что речь идет о 50 ракетах. Украинская сторона пообещала применять новые ракеты только в пределах «международно признанных границ» Украины. Согласно Reuters, первые SCALP уже поставлены Киеву.

Дальность действия ракеты SCALP франко-британского производства оценивается в 300-500 километров.