«Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу Муса

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила саудовскому клубу «Аль-Наср» регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу нападающего Ахмеда Муса. Об этом сообщает Mirror.

Муса перешел в «Аль-Наср» в 2018 году из «Лестер Сити» и провел в команде два сезона. По информации издания, саудовцы по-прежнему не выплатили англичанам 460 тысяч евро плюс проценты по бонусам за результативность. Общая сумма сделки составляла чуть более 15 миллионов евро. Отмечается, что «Аль-Насру» запретят регистрировать новых футболистов на протяжении трех трансферных окон, если клуб из Эр-Рияда не погасит задолженность.

Ахмед Муса известен также по выступлениям за турецкий «Фатих Карагюмрюк» и ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал чемпионат России. Кроме того, футболист играет за сборную Нигерии. Вместе с командой в 2013 году он выиграл Кубок африканских наций.

30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португальский нападающий Криштиану Роналду. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.