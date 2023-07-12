Доктор медицинских наук дал комментарий о заболевании Щербаковой

Врач Шестаков заявил, что Щербакова может восстановиться от мононуклеоза через месяцы

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков дал комментарий о заболевании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, которой ранее диагностировали мононуклеоз. Его слова приводит Sport24.

Врач назвал инфекцию неприятной и обратил внимание на то, что она поражает организм и приносит дискомфорт носителю. Он подчеркнул, что для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок. «Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи», — заявил Шестаков.

О том, что Щербакова заболела мононуклеозом, 11 июля сообщил Sport24. По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. Позже стало известно, что в данный момент она идет на поправку.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.