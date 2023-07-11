Стало известно о состоянии заболевшей мононуклеозом Щербаковой

Фигуристка Анна Щербакова, заболевшая мононуклеозом, начала поправляться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, заболевшая мононуклеозом, начала поправляться. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка заболела во второй половине июня, из-за чего прекратила тренировки. Отмечается, что в данный момент она идет на поправку.

О том, что Щербакова заболела мононуклеозом, 11 июля сообщил Sport24. По информации источника, спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Ранее Щербакову включили в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024. В основной составе спортсменка не попала, так как пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на колене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.