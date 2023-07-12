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07:46, 12 июля 2023Спорт

Игравший в сборной России бразилец описал отношение к стране

Бразильский футболист Ари заявил, что Россия для него родная страна
Ари

Ари. Фото: Дмитрий Голубович / Wikimedia

Бывший нападающий сборной России Ари описал отношение к стране. Его слова приводит Sport24.

«Скучаю по России! Люблю эту страну, она такая же родная для меня, как Бразилия», — заявил 37-летний футболист. Он добавил, что вместе с семьей собирается приехать в Москву, где он не был два года, и посетить один из матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ари выступал в РПЛ с 2010-го по 2018-й. Бразилец защищал цвета московского «Спартака», «Краснодара» и столичного «Локомотива». С последним он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство. Он также принял участие в двух матчах за сборную России.

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    Анастасия Борисова
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