Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 12 июля 2023Наука и техника

Стало известно о взрыве созданного Blue Origin ракетного двигателя

CNBС: ракетный двигатель компании Blue Origin взорвался в ходе испытаний
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

Созданный американской компанией Blue Origin ракетный двигатель BE-4 взорвался в ходе испытаний. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNBC.

Испытания проводились 30 июня в американском штате Техас. Двигатель взорвался через 10 секунд после тестового пуска, сильно повредив испытательный стенд. По словам неназванных собеседников из Blue Origin, «уже есть непосредственная причина и мы работаем над ее устранением».

Материалы по теме:
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023
Дешевые, многоразовые, на метане У России таких ракет нет. И не будет
Дешевые, многоразовые, на метанеУ России таких ракет нет. И не будет
2 августа 2018

В случае если бы испытания BE-4 завершились успешно, в июле двигатель был бы передан компании United Launch Alliance (ULA) для второго пуска ракеты Vulcan Centaur. В ULA заверили телеканал, что инцидент не помешает первому пуску носителя, так как двигатели для него уже испытаны и получены.

В июне издание ArsTechnica сообщило, что готовившуюся к первому пуску и находящуюся на космодроме американскую ракету Vulcan Centaur частично разобрали.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

    Россиян предупредили о риске заражения паразитами в реке

    В Москве задержали мигранта-сутенера и закрыли притон с проститутками

    У мужчины позеленел язык из-за курения и антибиотиков

    В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для беременных и их супругов

    Юрист перечислил правила защиты прав на жилье при разводе

    Решетова обеднела на миллионы рублей

    Премьер Великобритании заявил об усилении НАТО после вступления Украины в альянс

    Глава офиса Зеленского назвал саммит НАТО «непростым, но успешным»

    Букингемский дворец отреагировал на фамильярность Байдена при встрече с королем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости