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06:34, 2 июля 2023Наука и техника

Готовившуюся к первому пуску американскую ракету Vulcan Centaur разобрали

ArsTechnica: готовившуюся к первому пуску американскую ракету Vulcan Centaur разобрали

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Готовившуюся к первому пуску и находящуюся на космодроме американскую ракету Vulcan Centaur частично разобрали. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание сообщает, что с нижней ступени ракеты сняли верхнюю — разгонный блок Centaur V, который планируется вернуть на завод для укрепления обшивки топливного бака.

ArsTechnica не исключает, что первый пуск Vulcan Centaur все еще может состояться в этом году, однако допускает, что в эксплуатацию носить будет введен не ранее, чем в следующем.

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В июне издание со ссылкой на два источника сообщило, что первый пуск американской ракеты Vulcan Centaur не состоится ранее четвертого квартала текущего года.

В том же месяце SpaceNews написало, что ULA провела успешные статические огневые испытания первой ступени ракеты космического назначения Vulcan Centaur.

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    Иван Потапов
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