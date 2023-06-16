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06:35, 16 июня 2023Наука и техника

Назван новый срок первого пуска американской ракеты Vulcan Centaur

ArsTechnica: первый пуск ракеты Vulcan Centaur не состоится ранее четвертого квартала

Изображение: Business Wire / AP

Первый пуск американской ракеты Vulcan Centaur не состоится ранее четвертого квартала текущего года. Возможный новый срок первого старта носителя со ссылкой на два источника называет ArsTechnica.

Издание пишет, что компания United Launch Alliance (ULA) удовлетворена недавно проведенными результатами статических огневых испытаний первой ступени Vulcan Centaur, на которой установлены два двигателя BE-4.

Между тем, согласно ULA, имеются проблемы с верхней ступенью (разгонным блоком) носителя, обшивку топливного бака которой принято решение укрепить.

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В июне SpaceNews сообщило, что ULA провела успешные статические огневые испытания ракеты космического назначения Vulcan Centaur.

В том же месяце издание заметило, что доходы Blue Origin, производящей BE-4, составляют сотни миллионов долларов, компания располагает заказами на миллиарды долларов.

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    Иван Потапов
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