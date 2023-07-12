Дрон-наводчик сняли на видео над российским регионом перед обстрелом

Корректирующий огонь ВСУ дрон-наводчик перед обстрелом Белгородской области сняли на видео

Помогающий Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь дрон-наводчик в небе над Белгородской областью попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Shot.

Запись сделали жителя Репяховки перед обстрелом. Они заметили в небе беспилотник, который мог корректировать огонь. По данным Shot, противник пытается уничтожить электроподстанцию. Из-за попадания в ЛЭП без света остался населенный пункт Графовка.

Ранее о том, что Украина из минометов обстреливает села Репяховка, Графовка и Прилесье в Краснояружском районе приграничного российского региона, сообщал Mash.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что за 11 июля ВСУ выпустили по территории региона более 100 снарядов.