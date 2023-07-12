Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 12 июля 2023Россия

Дрон-наводчик сняли на видео над российским регионом перед обстрелом

Корректирующий огонь ВСУ дрон-наводчик перед обстрелом Белгородской области сняли на видео

Помогающий Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь дрон-наводчик в небе над Белгородской областью попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Shot.

Запись сделали жителя Репяховки перед обстрелом. Они заметили в небе беспилотник, который мог корректировать огонь. По данным Shot, противник пытается уничтожить электроподстанцию. Из-за попадания в ЛЭП без света остался населенный пункт Графовка.

Ранее о том, что Украина из минометов обстреливает села Репяховка, Графовка и Прилесье в Краснояружском районе приграничного российского региона, сообщал Mash.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что за 11 июля ВСУ выпустили по территории региона более 100 снарядов.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

    Турист поехал в отпуск с семьей на популярный курорт и утонул в бассейне отеля

    Уровень инфляции в США упал до минимума за два года

    Дрон-наводчик сняли на видео над российским регионом перед обстрелом

    Зеленский обозначил приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО

    Морган Фриман отменил поездку в Великобританию из-за заразной болезни

    Ида Галич ответила на упрек в адрес «потерявшейся» груди

    Обвиняемого в нападении на российского дрессировщика цирка задержали

    Генсек НАТО прокомментировал право Украины на вступление в альянс

    Еще четыре человека стали кандидатами на пост мэра Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости