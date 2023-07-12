ВСУ нанесли массированный удар из минометов по приграничному российскому региону

Mash: ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный минометный обстрел приграничной Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста под удар попали сразу пять населенных пунктов Краснояружского района. Один из украинских снарядов попал в линию электропередач, в результате чего без света осталось село Графовка. Кроме того, зафиксированы прилеты в Демидовке, Репяховке, Старолесье и Прилесье.