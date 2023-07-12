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17:39, 12 июля 2023Экономика

Названы условия для использования россиянами цифровых рублей

Центробанк обяжет пользователей цифровых рублей проходить идентификацию в ЕСИА

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь электронную подпись для открытия счета и проведения операций в цифровых рублях. Об этом говорится в проекте положения Банка России о новой валюте, опубликованном на сайте регулятора.

В документе сказано, что пользователям платформы цифрового рубля (физические лица и индивидуальные предприниматели) необходимо будет иметь ключ простой электронной подписи, который можно получить при личной явке в МФЦ. Также обязательна регистрация в государственной «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

ЕСИА обеспечивает россиянам возможность получичения государственных услуг в электронном виде, в том числе на портале «Госуслуги». Для получения учетной записи необходимо подтверждение личности с помощью паспортных данных и страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

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Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о цифровом рубле, создающий основу для его внедрения и использования. Документ определяет порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета. За Центробанком при этом закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также задачи по организации ее функционирования.

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