Генсек ООН выступил с предложениями Путину

Генсек ООН предложил Путину наладить операции Россельхозбанка и продлить зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложениями к президенту России Владимиру Путину касательно зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя генсека Стефан Дюжаррик.

«В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — сказал он.

Уточняется, что российской стороне предложили наладить финансовые операции через Россельхозбанк и обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море.