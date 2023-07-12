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19:33, 12 июля 2023Мир

Генсек ООН выступил с предложениями Путину

Генсек ООН предложил Путину наладить операции Россельхозбанка и продлить зерновую сделку
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Ahmed Saad / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложениями к президенту России Владимиру Путину касательно зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя генсека Стефан Дюжаррик.

«В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — сказал он.

Уточняется, что российской стороне предложили наладить финансовые операции через Россельхозбанк и обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море.

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    Виктория Кондратьева
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