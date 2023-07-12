Арестованный киллер посоветовал жене выйти замуж

В Китае скрывавшийся от правосудия киллер после ареста посоветовал жене найти нового мужа

Скрывавшийся от полиции более 30 лет киллер из Китая посоветовал жене найти себе нового супруга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чжоу вместе с тремя сообщниками лишил жизни человека в 1993 году в провинции Хубэй. Подельников Чжоу вскоре схватили, но сам он скрывался от правосудия целых три десятилетия. Только в конце июня полиция наконец нашла и арестовала его в городе Гуанчжоу.

На видео, распространившемся в китайской соцсети Weibo, можно увидеть, как полицейские садятся с преступником в поезд до провинции Хубэй, где над ним состоится суд. Жена обнимает арестованного мужа и плачет. Сам он в это время дает свояченице четкие инструкции, связанные с разводом, и говорит, что жена должна выйти замуж за другого мужчину.

Бумаги о разводе лежат вон там, заставь сестру подписать их. Ты должна убедить ее снова выйти замуж и не ждать меня. Я не выйду из тюрьмы

Жу преступник

Жена в слезах кричит ему в ответ: «Я начинаю думать, что не нужна тебе... Я не согласна. Я не согласна». Когда Чжоу повторяет, что она не должна ждать его, женщина закрывает ему рот ладонью и мотает головой.

Позже в интервью местным СМИ Чжоу признался, что сожалеет о содеянном. Он сказал, что раскаивается и особенно расстроен тем, что все эти годы не видел родителей и не смог отдать им последние почести. «Я совершил плохой поступок, когда был молод, я не должен был делать этого с тем человеком», — заявил преступник.

Видео прощания Чжоу с женой набрало 30 миллионов просмотров и разожгло общественную дискуссию на тему любви этой необычной пары. Часть комментаторов сочувствовала супругам и говорила, что именно любовь заставила преступника раскаяться. Другие же настаивали на том, что совершившему подобное преступление человеку нельзя сопереживать, потому что у того, у кого он отнял жизнь, не было шанса создать счастливую семью. А будь у него совесть, он бы сам давно сдался полиции.

Ранее сообщалось, что на суде в Малайзии подозреваемая в убийстве заявила, что в нее вселился дух покойного мужа. Женщина начала говорить странным голосом и от имени супруга сообщила судье, что она ни в чем не виновата, а судьба мужа была предначертана свыше.