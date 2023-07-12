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20:25, 12 июля 2023Из жизни

Арестованный киллер посоветовал жене выйти замуж

В Китае скрывавшийся от правосудия киллер после ареста посоветовал жене найти нового мужа

Кадр: @YouthVideo

Скрывавшийся от полиции более 30 лет киллер из Китая посоветовал жене найти себе нового супруга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чжоу вместе с тремя сообщниками лишил жизни человека в 1993 году в провинции Хубэй. Подельников Чжоу вскоре схватили, но сам он скрывался от правосудия целых три десятилетия. Только в конце июня полиция наконец нашла и арестовала его в городе Гуанчжоу.

На видео, распространившемся в китайской соцсети Weibo, можно увидеть, как полицейские садятся с преступником в поезд до провинции Хубэй, где над ним состоится суд. Жена обнимает арестованного мужа и плачет. Сам он в это время дает свояченице четкие инструкции, связанные с разводом, и говорит, что жена должна выйти замуж за другого мужчину.

Бумаги о разводе лежат вон там, заставь сестру подписать их. Ты должна убедить ее снова выйти замуж и не ждать меня. Я не выйду из тюрьмы

Жупреступник

Жена в слезах кричит ему в ответ: «Я начинаю думать, что не нужна тебе... Я не согласна. Я не согласна». Когда Чжоу повторяет, что она не должна ждать его, женщина закрывает ему рот ладонью и мотает головой.

Позже в интервью местным СМИ Чжоу признался, что сожалеет о содеянном. Он сказал, что раскаивается и особенно расстроен тем, что все эти годы не видел родителей и не смог отдать им последние почести. «Я совершил плохой поступок, когда был молод, я не должен был делать этого с тем человеком», — заявил преступник.

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Видео прощания Чжоу с женой набрало 30 миллионов просмотров и разожгло общественную дискуссию на тему любви этой необычной пары. Часть комментаторов сочувствовала супругам и говорила, что именно любовь заставила преступника раскаяться. Другие же настаивали на том, что совершившему подобное преступление человеку нельзя сопереживать, потому что у того, у кого он отнял жизнь, не было шанса создать счастливую семью. А будь у него совесть, он бы сам давно сдался полиции.

Ранее сообщалось, что на суде в Малайзии подозреваемая в убийстве заявила, что в нее вселился дух покойного мужа. Женщина начала говорить странным голосом и от имени супруга сообщила судье, что она ни в чем не виновата, а судьба мужа была предначертана свыше.

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    Антонина Черташ
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