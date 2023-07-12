Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

Актер Харрисон Форд вспомнил свою первую реакцию на внешний вид Индианы Джонса

80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд вспомнил свою первую реакцию на внешний вид Индианы Джонса. Беседа актера с GQ доступна на YouTube-канале издания.

По словам звезды «Индианы Джонса», его первые впечатления от образа героя были неоднозначные. «Почему я ношу кожаную жилетку в джунглях? Здесь разве не жарко? Почему я ношу с собой кнут? Что я буду делать с чертовым кнутом? Хлестать им людей?» — поделился актер, уточнив, что на данный момент у него нет вопросов к костюму, так как он «отражает фильмы прошлого».

В первом фильме герой Форда носит кожаную жилетку, кнут и фетровую шляпу. У головного убора также присутствовали специальные зажимы, от которых на голове у актера остались небольшие шрамы.

Ранее стало известно, что пятая часть фильма «Индиана Джонс» провалилась в китайском кинопрокате. Отмечается, что новая часть картины собрала всего 2,3 миллиона долларов в первые три дня проката, что оказалось намного меньше прогнозов экспертов.