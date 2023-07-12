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10:54, 12 июля 2023Мир

Куба обвинила США в провокационной эскалации из-за подлодки в Гуантанамо

МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации из-за захода атомной подлодки в Гуантанамо
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Rex Nelson / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Кубы обвинило США в провокационной эскалации из-за захода американской атомной подводной лодки в залив Гуантанамо. Об этом говорится в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что МИД Кубы решительно осуждает заход в залив Гуантанамо 5 июля 2023 года атомной подлодки, которая находилась до 8 июля на расположенной там военной базе США. По мнению кубинского ведомства, произошедшее представляет собой провокационную эскалацию со стороны США, чьи политические или стратегические мотивы неизвестны.

В МИД Кубы напомнили, что военная база США оккупирует территорию в Гуантанамо в течение 121 года вопреки воле кубинского народа, при этом анклав уже много лет не имеет ни стратегического, ни военного значения для Вашингтона. В министерстве добавили, что его существование «отвечает только одной политической цели — попытке нарушить суверенные права Кубы».

«Присутствие там атомной подводной лодки в настоящее время заставляет задаться вопросом, какова военная причина происходящего в этом мирном районе, против какой цели она направлена ​​и какую стратегическую цель преследует», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья потребовал от США закрыть печально известную базу в Гуантанамо, которую американские власти используют как секретную тюрьму для международных террористов. Со схожим заявлением выступил президент страны Мигель Диас-Канель. Он обвинил США в «краже кубинского суверенитета» и назвал базу в Гуантанамо «кинжалом, воткнутым в бок Кубы, который также ранит другие страны».

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    Варвара Кошечкина
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