В Северной Осетии открылся II Международный медиафорум «PRO Кавказ»

Во Владикавказе проходит II Международный медиафорум «PRO Кавказ»

II Международный медиафорум «PRO Кавказ» открылся во Владикавказе в среду, 12 июля. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Торжественное открытие коммуникативной и образовательной площадки для PR-специалистов, журналистов и блогеров прошло в театре оперы и балета в столице Северной Осетии.

Отмечается, что мероприятие будет длиться два дня. В первый день на площадках форума состоятся встречи с известными экспертами, среди которых российский государственный деятель, журналист, депутат Госдумы Евгений Попов, руководитель направления продвижения и аналитики VK Николай Афиногенов, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, автор и ведущий Александр Смог, а также редактор медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ Ирина Силантьева.

Ранее в июле во Владикавказе состоялось торжественное открытие Олимпийского парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. На мероприятии побывали тысячи жителей и гостей столицы Северной Осетии.

