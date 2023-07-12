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16:03, 12 июля 2023Моя страна

В Северной Осетии открылся II Международный медиафорум «PRO Кавказ»

Во Владикавказе проходит II Международный медиафорум «PRO Кавказ»

Кадр: страница медиафорума «PRO Кавказ» во «ВКонтакте»

II Международный медиафорум «PRO Кавказ» открылся во Владикавказе в среду, 12 июля. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Торжественное открытие коммуникативной и образовательной площадки для PR-специалистов, журналистов и блогеров прошло в театре оперы и балета в столице Северной Осетии.

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Отмечается, что мероприятие будет длиться два дня. В первый день на площадках форума состоятся встречи с известными экспертами, среди которых российский государственный деятель, журналист, депутат Госдумы Евгений Попов, руководитель направления продвижения и аналитики VK Николай Афиногенов, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, автор и ведущий Александр Смог, а также редактор медиагруппы РБК Юг и Северный Кавказ Ирина Силантьева.

Ранее в июле во Владикавказе состоялось торжественное открытие Олимпийского парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. На мероприятии побывали тысячи жителей и гостей столицы Северной Осетии.

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    Фариза Бацазова
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