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18:29, 12 июля 2023Наука и техника

Названы способные сбивать ракеты SCALP российские комплексы ПВО

Военный эксперт Суконкин: ракеты SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Малозаметные крылатые ракеты SCALP, которые Франция поставит Украине, можно сбить комплексами противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», С-300 и С-400. Способные противостоять ракете системы назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, "Панцирь". Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — сказал он.

Суконкин отметил, что SCALP являются аналогом переданных Киеву британских ракет Storm Shadow. По его словам, фактически ракеты отличаются только названием, а решение Парижа об их поставке означает, что количество крылатых ракет у Вооруженных сил Украины увеличится.

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13 июня 2023

Ранее Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине. Боеприпас разработали компании Matra и British Aerospace.

В этом же месяце казаки из отряда «Барс-11» показали первую ракету Storm Shadow, которая стала их трофеем. Боеприпас отправят в одно из конструкторских бюро для изучения.

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    Даниил Иринин
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