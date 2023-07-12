«Москвич» назвал число произведенных с начала года автомобилей

С ноября 2022 года в России произвели 11 тысяч автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е»

С конца ноября 2022 года по настоящее время на московском заводе произвели 11 тысяч автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е». Соответствующее число Autonews назвали в пресс-службе предприятия.

За первое полугодие 2023-го удалось реализовать более четырех тысяч автомобилей при том, что дилерская сеть «Москвича» есть только в 25 городах России. Рекорд продаж зафиксировали в июне — за этот месяц было куплено 1504 машины. Как отметили в компании, до конца года точки продаж откроются также в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде и других городах.

На текущий момент в модельном ряду «Москвича» представлено лишь две модификации: кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем и «Москвич 3е» — с электрическим. Однако завод обещал увеличить модельный ряд автомобилей во второй половине 2023 года — первым в продажу поступит «Москвич 6» (перелицованный JAC Sehol A5, который, в свою очередь, представляет собой рестайлинг модели JAC J7 и официально доступен в России с декабря 2020 года).

Также московский автозавод планирует выпускать под названием «Москвич 5» китайский кроссовер JAC Sihao X6 — эта модель позиционируется как аналог Toyota RAV4, но без полного привода. Автомобиль оснащен таким же двигателем, как и младшая JAC JS4, но при этом поставляется с автопилотом второго уровня, который может держать заданную дистанцию и полосу.