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11:05, 12 июля 2023Мир

Венгрия назвала единственное правильное решение на саммите НАТО

Глава МИД Венгрии назвал отказ пригласить Украину в НАТО правильным решением саммита

Фото: y Laszlo Balogh / Getty images

Отказ пригласить Украину в НАТО является единственным правильным решением саммита альянса в Вильнюсе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Нет приглашения для Украины, нет графика для Украины, и я думаю, что в данной ситуации это было единственное ответственное решение, которое НАТО могла принять», — указал министр, отметив, что в противном случае присоединение к альянсу воюющей страны могло спровоцировать втягивание всего блока в военное противостояние.

«Когда НАТО расширяется, это делается с тем расчетом, чтобы новый член добавлял, а не отнимал безопасности у альянса и укреплял, а не разрушал безопасность стран-членов», — подчеркнул дипломат.

По словам Сийярто результаты саммита НАТО в Вильнюсе для Украины можно считать скромными, так как она не получила графика вступления в альянс, и лишь сотрудничество было повышено до уровня совета.

Перед началом саммита Зеленский обвинил НАТО в абсурдности. Он возмутился, что не существует никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины в НАТО.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.

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    Виктория Кондратьева
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