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14:08, 12 июля 2023Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что противник дважды атаковал силами до мотопехотного взвода. Наступление проводилось в районах населенных пунктов Торское и Кармазиновка.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Терны. Всего за сутки ВСУ потеряли больше 60 бойцов, две боевые машины пехоты и самоходную гаубицу «Акация».

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ходе своего контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений. По его словам, российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военной технике, поставленной на Украину странами Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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