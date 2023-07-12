Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:39, 12 июля 2023Забота о себе

Названы неочевидные причины сбоя менструального цикла

Врач Нил Пател: сбой менструального цикла бывает из-за стресса и интенсивных тренировок

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Врач Нил Пател назвал пять неочевидных причин сбоя менструального цикла, помимо беременности. Его мнение приводит HuffPost.

Специалист отметил, что нерегулярный цикл часто бывает у спортсменок из-за чрезмерных физических нагрузок. Он посоветовал любительницам спорта в таких случаях снижать интенсивность тренировок.

Кроме того, по словам врача, на менструальный цикл влияет эмоциональное состояние при длительном стрессе, а также контрацептивы. «Некоторые методы контрацепции, такие как спираль и инъекция, могут привести к задержке менструации. Но это нормально и обычно не должно вызывать беспокойство», — объяснил он.

Материалы по теме:
Все, что нужно знать о менструальном цикле: советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
Все, что нужно знать о менструальном цикле:советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
28 июня 2023
«Все болезни — из-за матки» Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
«Все болезни — из-за матки»Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
10 июля 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Пател добавил, что причина задержки также может быть в ранней менопаузе. Он объяснил, что обычно из-за изменения уровня гормонов месячные полностью прекращаются в 45-50 лет, однако в некоторых случаях это происходит раньше.

Еще одна причина нерегулярного цикла — это поликистоз яичников, при котором нарушается процесс созревания яйцеклеток. По словам врача, каждая третья женщина с этим заболеванием испытывает нарушения менструального цикла.

Ранее врач Наталия Киселевич рассказала о необходимых для поддержания женского здоровья витаминах. Киселевич рекомендовала есть редис и капусту, в которых содержится много индол-3-карбинола, защищающего грудь и матку от опухолей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждениях в Белом доме передачи Украине ракет ATACMS

    Укравшему со службы килограмм наркотиков экс-полицейскому добавили срок

    G7 объявит о гарантиях безопасности для Украины

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

    56-летняя Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

    США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

    Летевший в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

    Покинувший Россию известный комик пожаловался на неуверенность в будущем

    Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости