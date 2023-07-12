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11:53, 12 июля 2023Среда обитания

Россиянка рассказала о спасении во время ливня в Сочи

Жительница Сочи рассказала, что чудом спаслась во время ливня в Сочи

Кадр: E1.RU

Жительница Сочи рассказала, что во время ливня в Сочи чудом спасла себя и своих детей. Ее историю передает региональный портал E1.ru.

Женщина по имени Екатерина рассказала, что в результате ливней ее дом оказался затоплен. Она отправила сына и дочь на третий этаж, а сама решила перегнать машину, но не успела вернуться и оказалась отрезана от дома. «Меня ангел вел. Это была его рука. При спасении ко мне приходили люди, которых я не знала. Вели меня по телефону, рассказывали, как выехать в более безопасное место, затем я без денег и документов выскочила из западни, спасая машину», — отметила россиянка.

Вскоре она оказалась в пресс-центре, где познакомилась с мужчиной, который помог ей. Ночью она не смогла добраться до детей, и они оставались дома одни. Через некоторое время Екатерина вместе с мужчиной доехала до ближайшей к дому безопасной точке и пошла к детям пешком. По дороге женщина встретила спасателей, которые доставили ее до дома.

9 июля сильный ливень обрушился на часть районов Кубани. В Сочи, а также в Анапе закрыли все пляжи. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков. В Сочи также выпал град размером с яйцо.

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    Нина Ташевская
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