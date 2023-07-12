Shot опубликовал видео со спасением тонущего Туапсе местной жительницей со шваброй

На спасение тонущего Туапсе вместо экстренных служб вышла женщина со шваброй. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как местная жительница со шваброй в руках расчищает затопленный слив в канализацию.

«Женщина со шваброй — спасительница нашего города. (...) Никаких МЧС, ничего. Швабра!» — прокомментировал происходящее автор ролика. На кадрах работы экстренных служб видно не было.

В Туапсе до 12 июля действует штормовое предупреждение — его ввели из-за непогоды, которая пришла из Сочи, где затопило улицы. С 9 июля на российских курортах выпало большое количество осадков. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи, аналогичные меры приняли и власти Анапы. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков, а поселок Мирный эвакуировали из-за ливней.