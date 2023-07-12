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12:27, 12 июля 2023Россия

На спасение тонущего Туапсе вместо экстренных служб вышла женщина со шваброй

Shot опубликовал видео со спасением тонущего Туапсе местной жительницей со шваброй

На спасение тонущего Туапсе вместо экстренных служб вышла женщина со шваброй. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как местная жительница со шваброй в руках расчищает затопленный слив в канализацию.

«Женщина со шваброй — спасительница нашего города. (...) Никаких МЧС, ничего. Швабра!» — прокомментировал происходящее автор ролика. На кадрах работы экстренных служб видно не было.

В Туапсе до 12 июля действует штормовое предупреждение — его ввели из-за непогоды, которая пришла из Сочи, где затопило улицы. С 9 июля на российских курортах выпало большое количество осадков. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи, аналогичные меры приняли и власти Анапы. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков, а поселок Мирный эвакуировали из-за ливней.

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    Никита Абрамов
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