Мозг людей оказался способен слышать тишину

PNAS: человеческий мозг воспринимает тишину так же, как другие звуки

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) продемонстрировали, что мозг воспринимает тишину так же, как и другие звуки, то есть человек буквально слышит тишину. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи провели эксперимент со звуковой иллюзией, известной как «одним больше» (англ. one-is-more illusion). Когда люди слышат один продолжительный звук и затем два более коротких звука, разделенных паузой, которые вместе имеют такую же общую продолжительность, как и один звук, то им кажется, что первый длится дольше двух звуков подряд. Однако в данном случае звук был заменен на тишину, разделенную звуком.

Участникам было предложено прослушать звуковые ландшафты, имитирующие шум оживленных ресторанов, рынков и вокзалов. Затем испытуемые некоторое время прослушивали звуковые дорожки, в которых все звуки резко прекращались, создавая кратковременную тишину разной длительности. Результаты теста с участием тысячи испытуемых показали, что тишина вызывала искажения восприятия длительности, совершенно аналогичные традиционным звуковым иллюзиям.

Результаты демонстрируют, что мозг воспринимает тишину не просто как отсутствие звука, а как своего рода звук, обрабатывая ее тем же самым образом, что и звуки, которые ей предшествовали. Однако в будущем ученые планируют изучить, как мозг будет воспринимать тишину, если ей не предшествуют никакие звуки.