Ученого обвинили в похищении фрагментов корабля пришельцев

Ученых из США обвинили в краже фрагментов корабля пришельцев, найденных в океане

Власти Папуа-Новой Гвинеи обвинили в краже ученого из Гарварда, поднявшего со дна Тихого океана фрагменты метеорита, который, по его мнению, представлял собой часть корабля пришельцев. Об этом сообщает The Daily Star.

В июне исследователи под руководством американского астрофизика Ави Леба подняли частицы метеорита с глубины 1700 метров у острова Манус, в 260 милях к северу от главного острова Папуа-Новой Гвинеи, в территориальных водах страны. По мнению заместителя главы провинции Манус Пенуа Джорджа Полона ученые их обманули. Полона поддержал и один из руководителей иммиграционной службы страны, который заявил, что ученые достали предметы со дна без разрешения властей, а значит, могут быть привлечены к ответственности за похищение.

Они приехали сюда, никто не знал об этом, а теперь их нет. Что они нашли? У этих находок есть ценность? У нас есть права на эти объекты? Это научное исследование. Какая в этом выгода для наших научных учреждений? Пенуа Джордж Полон заместитель главы провинции Манус

Леб заявил, что получил разрешение на работу в океане и вел исследования в сотрудничестве с Технологическим университетом Папуа-Новой Гвинеи. По его словам, он договорился передавать местным специалистам всю информацию по итогам изучения космических объектов. «Мы находились в контакте с властями страны на протяжении восьми месяцев перед экспедицией и с радостью смотрим на дальнейшее сотрудничество с Технологическим университетом Папуа-Новой Гвинеи», — добавил ученый.

Сотрудники Национального исследовательского института, который курирует работу иностранных ученых в стране, утверждают, что не давали разрешения на извлечение объектов из территориальных вод Папуа-Новой Гвинеи, такое действие требует дополнительного согласования.

Глава экспедиции Леба Роб Маккалум возразил на это, что команда получила разрешение на морское исследование, но не стала получать разрешение на извлечение объектов, поскольку со дна были подняты лишь фрагменты упавшего метеорита и «немного песка, который не имеет коммерческой ценности и находится за пределами самого острова».

Метеорит IM1 упал в Тихий океан в 2014 году. Он отличался необычайно высокой скоростью движения. Ученый долгое время планировал экспедицию. Он и его команда при помощи специального аппарата с магнитными щупами извлекли с глубины 1700 метров около полусотни крошечных шариков (примерно 0,3 миллиметра), состоящих из железа, магния и титана.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Инцидент произошел поздним вечером 30 апреля, однако СМИ узнали о нем лишь в июне.