Артемий Лебедев раскрыл схему взломавших его Telegram-канал мошенников

Артемий Лебедев заявил, что мошенники взломали его Telegram, попросив статистику канала

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о взломе своего Telegram-канала, после которого злоумышленники от его имени попросили у подписчиков криптовалюту. Детали произошедшего блогер привел в своем обзоре новостей, ссылка на который доступна в его Telegram.

По словам Лебедева, взлом произошел, когда он был в дороге в Красноярском крае. Блогер рассказал, что ему пришло письмо с просьбой предоставить для рекламодателя подробную статистику его Telegram-канала. В послании также была ссылка, якобы ведущая на популярный сервис по статистике в Telegram TGStat, которым сам дизайнер уже много лет пользуется.

«Нажимаю на эту ссылку, а там говорят: "Надо авторизоваться". Ну я тоже не удивлен, потому что TGStat обычно надо привязывать к телеге, это стандартная процедура. А там говорят: "Ой, введите, пожалуйста, номер телефона, ой, а мы щас на этот номер телефона пришлем вам эсэмэсочку, пожалуйста, введите эсэмэсочку тоже», — раскрыл схему мошенников Лебедев.

Блогер добавил, что проследовал указаниям, а также отключил в Telegram двухфакторную аутентификацию. Спустя какое-то время знакомые позвонили ему и рассказали, что его канал был взломан. Дизайнер добавил, что не узнал об этом сразу, поскольку в дороге на какое-то время пропал интернет.

Затем, по словам Лебедева, он попросил знакомых заявить в техподдержку Telegram о взломе. «Вся эта атака была довольно быстро прекращена, запись из "телеги" была стерта», — констатировал он и уточнил, что в результате инцидента в его личном профиле в Telegram пропала история переписок.

Telegram-канал Артемия Лебедева взломали в субботу, 8 июля. В нем появилась публикация от имени дизайнера, в которой подписчиков попросили перевести криптовалюту. Пользователям, которые проследуют указаниям, также обещали прибыль. Пост вскоре исчез из канала. Лебедев позднее сообщил, что доступ к его аккаунту получили злоумышленники.