Стало известно об интересе норвежского клуба к футболисту сборной России

Фабрицио Романо: «Фейеноорд» рассматривает возможность подписать Арсена Захаряна

Стало известно об интересе норвежского «Фейеноорда» к футболисту «Зенита» и сборной России Арсену Захаряну. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, норвежский клуб рассматривает возможность подписать Захаряна в сезоне-2023/2024. Отмечается, что за хавбеком также следит нидерландский «Аякс».

В июне Захарян вошел в список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. В завершившемся сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

26 августа 2022 года появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются.

