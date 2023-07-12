Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о переговорах с Макроном

Зеленский сообщил об обсуждении гарантий безопасности Украине с президентом Макроном

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter заявил о начале переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский уточнил, что во время встречи они решили обсудить гарантии безопасности, и выразил уверенность в содержательности беседы. Он поблагодарил Францию за передачу крылатых ракет SCALP и другого необходимого Киеву вооружения, сообщив также о планах по поставке на Украину дополнительного инженерного оборудования для разминирования.

Ранее в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Макрон заявил, что Париж намерен поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. До этого о намерении Франции усилить военную поддержку Украины сообщала глава французского МИД Катрин Колонна.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

    Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

    Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

    ООН заявила о пытках задержанных на Украине

    Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

    Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

    Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

    Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

    Названа дата возвращения тепла в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости