Зеленский сообщил о переговорах с Макроном

Зеленский сообщил об обсуждении гарантий безопасности Украине с президентом Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter заявил о начале переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский уточнил, что во время встречи они решили обсудить гарантии безопасности, и выразил уверенность в содержательности беседы. Он поблагодарил Францию за передачу крылатых ракет SCALP и другого необходимого Киеву вооружения, сообщив также о планах по поставке на Украину дополнительного инженерного оборудования для разминирования.

Ранее в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Макрон заявил, что Париж намерен поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. До этого о намерении Франции усилить военную поддержку Украины сообщала глава французского МИД Катрин Колонна.