Вероятность раскола между Зеленским и лидерами стран НАТО оценили

Политолог Дудаков усомнился в расколе между Зеленским и лидерами стран НАТО

Вероятность раскола между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом на фоне критичных высказываний главы государства в адрес НАТО крайне невелика. Тем не менее Зеленскому уже указали на его избыточную резкость в заявлениях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

«Ни раскола, ни неразрешимых противоречий ждать не стоит, потому как Зеленский и киевская власть не субъектны. Да, украинские лоббисты немного перестарались с критикой Запада, им дали по рукам. Очевидно, что никто не собирался принимать Украину в НАТО, по крайней мере, пока идут военные действия и актуальны территориальные споры», — заметил Дудаков.

По его мнению, выступая с критикой Запада из-за нежелания НАТО принимать страну в альянс, Зеленский работал исключительно на внутреннюю аудиторию. Но чрезмерная резкость в высказываниях привела к тому, что главу государства не пригласили на основные мероприятия саммита.

«Противоречий не будет, но Зеленскому уже указали на его место. Скорее всего, дальше все, что касается Украины, будет решаться на уровне западных столиц. Будущая поддержка будет зависеть от успехов контрнаступления, но не от того, что говорит или делает Зеленский», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что слова Зеленского о решении НАТО по Украине разозлили американскую делегацию в Вильнюсе. Дипломаты стран-членов НАТО сочли сложившуюся ситуацию напряженной.

Перед началом саммита Зеленский обвинил НАТО в абсурдности. Он возмутился, что не существует никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины в НАТО.