У россиян решили автоматически списывать налоги

Forbes: налоговая служба решила автоматически списывать деньги со счетов россиян

В России решили ввести механизм автоматического списания налогов с виртуальных кошельков граждан. О принципах «проактивного порядка уплаты налогов» в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали Forbes.

С 2023 года все платежи россиян будут аккумулироваться на виртуальном счете. Налоговая будет автоматически распределять с него средства в счет уплаты разных налогов. При этом бюджет получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления — оставшиеся деньги продолжат храниться на счете. Если средств на счете не хватит для выплаты всех задолженностей, они будут погашаться частично. В ФНС считают, что новый механизм улучшит положение налогоплательщиков.

Автосписания должны ускорить сбор налогов в бюджет, заявил управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Средства будут списываться в день отправки уведомления, а не по дедлайну 1 декабря. Однако новый порядок лишает граждан возможности решать, как и когда распорядиться собственными средствами, добавил он. В Минфине считают, что механизм не выходит за рамки существующей у налогоплательщика обязанности по уплате налогов.

К 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам в России составила 2,5 триллиона рублей. За год она выросла на 545 миллиардов рублей (или на 27,5 процентов). В профильном комитете Госдумы объяснили, что задолженность увеличивается по НДС, по налогу на прибыль организаций, по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами, а также по платежам за пользование природными ресурсами.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ для «богатых москвичей». Депутат упомянул прогрессивную налоговую шкалу, по которой россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагают налогом не в 13, а в 15 процентов. По его мнению, для «повышения справедливости» для тех, кто в год зарабатывает более 25 миллионов рублей, или более 2 миллионов в месяц, размер налога нужно увеличить еще больше, до 20 процентов.