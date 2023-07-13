Лукашенко подписал закон о присоединении Белоруссии к договорам ШОС

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о присоединении к договорам в рамках ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о присоединении республики к 22 международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает БелТА.

«В соответствии с законом Беларусь в рамках процесса получения статуса государства-члена ШОС присоединяется к 22 международным договорам. В их числе — Хартия ШОС, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», — пишет агентство.

Кроме того, речь идет о Конвенции о привилегиях и иммунитетах ШОС, соглашениях о проведении совместных военных учений, сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, договоре о долгосрочном добрососедстве и других документах.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник рассказал, что Минск проделал всю необходимую законодательную работу для вступления в ШОС. Как уточнил министр, это относится к одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашений в рамках организации. Он также выразил надежду, что присоединение к ШОС произойдет в ближайшей перспективе.