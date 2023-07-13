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13:05, 13 июля 2023Ценности

Жена известного российского телеведущего показала лицо после подтяжки

Жена Константина Ивлева показала лицо после подтяжки подбородка нитями у косметолога

Кадр: @valeriya__ivleva

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия показала внешность после подтяжки у косметолога. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя женщина продемонстрировала фото, на котором она запечатлена на фоне моря в профиль. На размещенном снимке видно, что лицо звезды имеет четкий овал. Помимо этого, супруга ресторатора процитировала вопрос от подписчицы. «Скажите, пожалуйста, не делали ли вы нити в подбородок? Если да, был ли эффект?» — поинтересовалась фанатка.

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Ивлева подтвердила, что регулярно обращается за упомянутой косметологической манипуляцией. «Если вы про второй подбородок, то делаю, и эффект мне нравится. Врать не буду, это некомфортно. Больше даже страшно, чем больно, на мой взгляд. Делаю медицинскую заморозку. Но в целом эффект того стоит», — поделилась она.

Кроме того, жена телеведущего опубликовала снимок до вмешательств специалиста, на котором видно, что ее лицо смотрится более округлым и пухлым.

В ноябре 2022 года Валерия Ивлева показала фигуру после пластической операции. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающей зеленой футболке и фиолетовых брюках с цветным принтом. Изменения в ее внешности также подчеркивал корсет. Супруга ресторатора рассказала подписчикам, что сделала малотравматичную процедуру сужения талии.

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    Екатерина Ештокина
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