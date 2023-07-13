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20:30, 13 июля 2023Мир

МИД обвинил Францию в эскалации конфликта из-за поставок SCALP Украине

Захарова: решение Франции поставить Украине ракеты SCALP является эскалацией конфликта

Фото: Cpl Mark Bailey / Reuters

Решение французских властей поставить Киеву крылатые ракеты SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале дипведомства.

Отмечается, что SCALP с радиусом действия свыше 250 км являются французским вариантом британских ракет Storm Shadow, которые успешно сбиваются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), а также находятся на изучении у специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», — сказано в сообщении.

Ранее в ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

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    Варвара Кошечкина
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