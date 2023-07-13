Захарова рассказала об ответе РФ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Захарова: Россия даст сопоставимый ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Россия отреагирует, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) применят кассетные боеприпасы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит журнал «Международная жизнь».

Она подчеркнула, что Россия осознает опасность кассетных боеприпасов для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе специальной военной операции (СВО). «Однако в случае применения ВСУ таких вооружений будет вынуждена дать сопоставимый ответ», — заявила дипломат.

Захарова также отметила, что о неприемлемости их применения на Украине уже заявили многие страны, в том числе западные. Кроме того, напомнила представитель внешнеполитического ведомства, решение Белого дома вызвало осуждение и в Соединенных Штатах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны.