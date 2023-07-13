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15:37, 13 июля 2023Культура

Раскрыты подробности экстренной госпитализации актера Ивана Краско

Директор Ивана Краско раскрыл подробности экстренной госпитализации артиста

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Директор 92-летнего народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что перед экстренной госпитализацией актер находился на даче. Его цитирует телеканал «360».

Смородинов отметил, что именно там Краско почувствовал себя плохо и не мог встать с кровати. «Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем», — поделился он.

Помощница артиста Дарья Пашкова рассказала Telegram-каналу РЕН ТВ, что у Краско отказала левая часть тела. «Пока ничего не известно, но у него отказала вроде бы левая часть тела. Главное, речь сохранена. Сегодня утром ему стало плохо, вот он позвал своего сына. Я уехала с дачи четыре дня назад», — сказала Пашкова.

Ранее стало известно, что Ивана Краско экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

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    Варвара Кошечкина
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