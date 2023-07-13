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15:59, 13 июля 2023Забота о себе

Дана Борисова дала совет борющейся с алкоголизмом МакSим

Ведущая Дана Борисова порекомендовала певице МакSим самоизоляцию для борьбы с алкоголизмом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова обратилась к певице МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова). В беседе с News.ru ведущая дала совет борющейся с алкоголизмом певице.

По ее словам, в борьбе с губительной привычкой артистке поможет программа «Двенадцать шагов», которую проходила и сама телеведущая. «Рассказать всему миру о зависимости — это признак настоящего выздоровления. Я до последнего не верила, что она употребляет», — сказала Борисова.

Также она порекомендовала МакSим самоизоляцию. «Когда я выздоравливала, ко мне никого не пускали семь месяцев, и я считаю, что такое жесткое выздоровление с полной изоляцией повлияло на меня намного больше. В любом случае МакSим — большая молодец», — заключила она.

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МакSим впервые рассказала об алкогольной зависимости 13 июля. Артистка объяснила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем для нее стал сорванный концерт в Сочи.

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    Александра Лисица
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