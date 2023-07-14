Шансы боксера Усика сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

Политолог Дудчак: боксер Усик может занять пост президента Украины

Украинский боксер Александр Усик, ранее заявивший о намерении занять пост президента Украины, может реализовать свои амбиции и, более того, стать «компромиссным вариантом». Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Тем не менее, по мнению специалиста, слова Усика о желании баллотироваться на пост главы государства — это часть его пиар-кампании.

«Тут, мне кажется, все же пиар самого Усика — удачно он угадал перед следующим боем, сам анонсировал, что верну себе все пояса, а потом пойду в президенты. С точки зрения пиара — отличный ход», — сказал он.

Однако, по мнению Дудчака, «сейчас на Украине может быть все что угодно».

Усик, с одной стороны, может быть компромиссным вариантом, потому что он русскоязычный, у него легенда хорошая, он сам из Крыма Александр Дудчак кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ

Вместе с тем политолог подчеркнул, что отсутствие релевантного политического опыта не сможет стать препятствием для Усика в том, чтобы занять должность руководителя страны. По мнению специалиста, такой исход возможен в связи с общей «деградацией политического класса» на Украине.

Ранее Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. «Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал спортсмен.

Позднее боксербросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору. Слова украинца приводит Boxing Social. «Я видел, что Конор Макгрегор набрал лишний вес. Эй, Конор, почему бы нам не подраться на "Уэмбли"?» — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.