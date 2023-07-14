Усик бросил вызов Макгрегору

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору. Слова украинца приводит Boxing Social.

«Я видел, что Конор Макгрегор набрал лишний вес. Эй, Конор, почему бы нам не подраться на "Уэмбли"?» — заявил Усик.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.